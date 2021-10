Verkoop hedendaagse kunst naar record van 2,7 miljard dollar

De verkoop van hedendaagse kunstwerken is in de periode van juni 2020 tot en met juni van dit jaar gestegen naar het recordniveau van 2,7 miljard dollar, omgerekend 2,3 miljard euro. Dat meldde de onderzoeker van de kunstmarkt Artprice in zijn jaarlijkse rapport. Bij de uitbraak van de coronacrisis was nog een daling te zien, maar die werd snel weer goedgemaakt.