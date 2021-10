Sonja Holleeder toont zich onwrikbaar in verklaringen tegen broer

Evenals haar zus Astrid vorige week blijft ook Sonja Holleeder bij haar belastende verklaringen tegen hun broer Willem. Sonja nam maandag, tijdens het eerste deel van haar getuigenverhoor in het proces in hoger beroep tegen Holleeder, geen woord ervan terug. Ze weet zeker dat haar broer achter meerdere moorden zit, waaronder die op haar partner Cor van Hout in 2003.

Holleeder (63) staat in hoger beroep terecht voor het uitlokken van vijf liquidaties en is daarvoor door de rechtbank veroordeeld tot een levenslange celstraf. De verklaringen van zijn twee zussen vormen een even beladen als bepalend onderdeel van het bewijs. Hij ontkent alle beschuldigingen.

Aan de moord op Van Hout gingen twee mislukte aanslagen vooraf, in 1996 en 2000. Volgens Sonja Holleeder heeft haar broer ook in die aanslagen de hand gehad, nadat hij was overgelopen naar het ‘kamp’ van de criminelen John Mieremet en Sam Klepper. Beiden zijn later eveneens geliquideerd. Van Hout was daarvoor een criminele handlanger van Willem Holleeder; beiden waren onder meer betrokken bij de ontvoering van biermagnaat Freddy Heineken en diens chauffeur in 1983.

Geld

‘Hoe kan je dat doen?’ vroeg Sonja Holleeder zich maandag hardop af, tijdens haar ondervraging door de rechters van het gerechtshof. ‘Dat je overloopt naar moordenaars, tegen je bloedgabber?’ Bij de aanslag op Van Hout in 1996 kwamen Sonja en haar zoontje met de schrik vrij. Zij zaten bij Van Hout in de auto toen hij werd beschoten. Van Hout raakte zwaargewond. Sonja Holleeder zei dat ze vergeefse pogingen heeft ondernomen om het tot een verzoening tussen haar broer en haar partner te laten komen.

Holleeder zou hebben gejaagd op het met misdaad verdiende fortuin van Van Hout en, na diens dood, op de criminele erfenis. ‘Hij moet geld hebben, hij moet alleen maar geld hebben, nog meer geld hebben’, aldus Sonja Holleeder daarover. In het onderzoek naar de erfenis heeft Sonja Holleeder zelf na jarenlang getouwtrek een schikking getroffen met het Openbaar Ministerie.

De getuigen Astrid en Sonja Holleeder leggen hun verklaringen af in de extra beveiligde rechtszaal op Schiphol in een speciale cabine, vanwege hun veiligheid. Zij zijn niet zichtbaar voor pers en publiek. Ook worden zij uit het zicht van hun broer gehouden. Bij de rechtbank waren destijds eveneens dergelijke voorzieningen getroffen. Niettemin kwam het toen tot soms hevige, emotionele confrontaties tussen de beklaagde en zijn zussen. Die zijn in hoger beroep tot dusver uitgebleven. Dinsdag gaat het verhoor van Sonja Holleeder verder.