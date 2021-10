Ondergelopen straten door noodweer in zuiden van Frankrijk

Hevig noodweer teistert het zuiden van Frankrijk. Franse media berichten dat code rood is afgegeven voor het departement Bouches-du-Rhône, waar zich onder meer de havenstad Marseille bevindt. Op videobeelden op lokale media is te zien hoe het water na zware regenval door de straten stroomt.

De burgemeester van Marseille heeft inwoners opgeroepen zo veel mogelijk thuis te blijven. Scholen gingen dicht en ouders werd verzocht hun kinderen op te halen. Inwoners krijgen het dringende advies om weg te blijven van de kust. In meerdere andere regio’s en op een deel van het eiland Corsica is de minder zware code oranje afgegeven.

Het einde van het noodweer is nog niet in zicht. Er kan in de loop van maandag lokaal tot 240 millimeter regen vallen in Bouches-du-Rhône. Inwoners moeten ook rekening houden met harde wind.