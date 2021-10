Britten willen tegen 2035 een fossielvrij energienetwerk

Minister Kwasi Kwarteng van Economische Zaken kwam met plannen om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen verder te verminderen. Hij betoogde tijdens een conferentie van de regerende Conservatieve Partij dat kernenergie deel moet uitmaken van de oplossing in de energiemix van het Verenigd Koninkrijk.

De opwekking van elektriciteit uit fossiele brandstoffen in het Verenigd Koninkrijk is al gedaald tot ongekend lage niveaus, nu kolencentrales worden gesloten en de investeringen in wind- en zonne-energie stijgen. Meer dan de helft van de elektriciteit is nu afkomstig van koolstofarme bronnen. Evengoed is het land nog sterk afhankelijk van gas. Kwarteng wil dat dit aandeel daalt. ‘Wat we zeggen is dat we tegen 2035 geen fossiele brandstoffen meer zullen hebben’, zei hij, verwijzend naar de elektriciteitsproductie. ‘Hopelijk hebben we dan geen gas meer, en ook geen steenkool.’

Minder afhankelijkheid

Volgens Johnson zal een groter aandeel van hernieuwbare energiebronnen en kernenergie het land minder afhankelijk maken van import en daarmee ook van prijsschommelingen. Dat pakt volgens de premier ook weer gunstig uit voor de portemonnee van de Britten. Kwarteng heeft beloofd deze maand een strategie uit te stippelen voor de manier waarop het Verenigd Koninkrijk tegen 2050 klimaatneutraal moet zijn. Hij zal naar verwachting ook een langverwacht plan onthullen over hoe de warmtevoorziening van het land koolstofvrij kan worden gemaakt.

Volgens het Verenigd Koninkrijk wordt het zonder kernenergie moeilijk om het ‘nulpeil’ te bereiken, maar kerncentrales zijn duur en het duurt jaren om ze te bouwen. De regering heeft in december toegezegd tegen 2025 ten minste één grootschalig nucleair project te financieren. De regering probeert echter al maanden tot overeenstemming te komen met het Franse energiebedrijf EDF.