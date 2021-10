Invulling intocht van Sinterklaas blijft een verrassing

De NTR maakte afgelopen zomer al bekend dat de sint en zijn pieten, net als vorig jaar, door burgemeesters en kinderen worden begroet bij het Grotepietenhuis. In een brief werden burgemeesters uitgenodigd zich daarvoor aan te melden. De omroep wil niet zeggen hoeveel aanmeldingen er zijn binnengekomen en wat ze daar gaan doen.

Ook de locatie van het pietenhuis en de plek waar de goedheiligman met de pakjesboot zal aanmeren blijven geheim. Vorig jaar kwam Sinterklaas aan bij de (fictieve) Dieuwertje Blokkade in een niet nader genoemde plaats. Het Grotepietenhuis was toen gevestigd in een plek die erg leek op Paleis Soestdijk in Baarn.

Het Sinterklaasjournaal is vanaf 8 november te zien.