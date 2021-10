OPEC+ lijkt olieproductie niet nog sterker te gaan verhogen

Oliekartel OPEC en zijn bondgenoten waaronder Rusland houden vast aan de huidige plannen voor een geleidelijke maandelijkse verhoging van de olieproductie. Dat meldden bronnen bij de OPEC+, zoals die alliantie wordt genoemd. De OPEC+ praat maandag via een videoverbinding over de productie in november.

De groep kwam in juli overeen om de productie elke maand te verhogen met 400.000 vaten per dag in de periode tot april, om zo te voorzien in de grotere vraag naar olie door het economisch herstel van de coronacrisis. De OPEC+ had eerder de olieproductie nog scherp verlaagd vanwege de coronapandemie om zo de prijzen te stutten.

De prijs van Brentolie is inmiddels gestegen tot ongeveer 80 dollar per vat (van 159 liter), wat het hoogste niveau sinds 2018 is. Kenners denken dat de OPEC+ zich comfortabel voelt bij een olieprijs tussen de 70 en 80 dollar per vat en daarom niet zal besluiten tot een sterkere productieverhoging. Naar verluidt is de Amerikaanse regering momenteel ook tevreden over het beleid van de OPEC+ en dringt Washington niet aan op een grotere productieverhoging.

De gestegen olieprijzen gaan hand in hand met de gasprijzen die records hebben bereikt in Europa. In het Verenigd Koninkrijk zijn er zelfs zorgen over tekorten aan gas nu het winterseizoen eraan komt. Daardoor neemt ook de vraag naar olie toe om energiecentrales te stoken.