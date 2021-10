Media: ook aanvraag in VS voor boosterprik met Janssenvaccin

Johnson & Johnson, het moederbedrijf van de Leidse vaccinmaker Janssen, gaat de Amerikaanse autoriteiten vragen een boostershot goed te keuren voor mensen die zijn ingeënt met het Nederlandse coronavaccin. Ingewijden zeggen tegen de Amerikaanse krant The New York Times dat begin deze week een aanvraag wordt verwacht.

Eerder vroegen ook Pfizer en Moderna al om een extra coronaprik goed te keuren voor Amerikanen die al volledig zijn gevaccineerd met hun vaccins. Die boostershots moeten mensen extra bescherming geven, al zijn nog niet alle wetenschappers overtuigd van de meerwaarde van zo’n extra prik. Critici hebben onder meer betoogd dat nog onduidelijk is hoe groot de effecten van een derde inenting op de lange termijn zijn.

De Amerikaanse autoriteiten benadrukken dat de drie vaccins die zijn goedgekeurd in de VS zeer effectief zijn. Toch komt uit een recente studie van gezondheidsdienst CDC naar voren dat het Janssenvaccin slechter scoort dan de andere coronavaccins die worden toegediend aan Amerikanen, schrijft de krant. Het Janssenvaccin zou in 71 procent van de gevallen beschermen tegen ziekenhuisopname, tegenover 88 procent bij Pfizer/BioNTech en 93 procent bij Moderna.

Veelzeggend

Johnson & Johnson heeft aangevoerd dat andere studies betere resultaten laten zien, maar dat heeft de zorgen over het vaccin in de VS niet weggenomen. Vaccinwaakhond FDA had voor 15 oktober al een bijeenkomst ingepland van een onafhankelijk adviescomité. Dat moet zich buigen over de vraag of een boostervaccin nodig is voor mensen die zijn ingeënt met het middel van de Nederlandse vaccinmaker.

De krant noemt het veelzeggend dat die bijeenkomst al was ingepland voordat Johnson & Johnson een officiële aanvraag had gedaan om een boostervaccin goed te keuren. Het zou laten zien dat de regering druk ervaart om te regelen dat Amerikanen die zijn ingeënt met het middel beter worden beschermd. In de VS zijn momenteel zo’n 15 miljoen mensen ingeënt met het Janssenvaccin, dat maar één prik vereist.