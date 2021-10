Puigdemont en aanhangers melden zich bij rechtbank Italië

De voormalige Catalaanse leider Carles Puigdemont heeft zich weer gemeld bij een Italiaanse rechtbank. Die moet besluiten of hij kan worden overgeleverd aan Spanje voor zijn betrokkenheid bij een poging om het welvarende Catalonië af te scheiden van Spanje. Aanhangers van de separatist scandeerden ‘vrijheid, vrijheid’ toen hij arriveerde bij de rechtbank in Sassari op Sardinië.

Puigdemont vluchtte in 2017 uit Spanje en ging in België in ballingschap. Hij zat de afgelopen jaren herhaaldelijk vast. De separatist was in 2018 aangehouden door de Duitse autoriteiten en eind vorige maand toen hij Sardinië bezocht. Hij kwam daarna voorwaardelijk vrij en mocht zelfs tijdelijk terug naar België.

Bij de rechtbank in Sassari verzamelden zich maandag tientallen aanhangers van de politicus. Die hadden ook Catalaanse vlaggen meegenomen. ‘We zijn hier voor de vrijheid van Puigdemont en voor de onafhankelijk van Catalonië en van Sardinië’, zei een van de activisten.

Referendum

Spanje wil Puigdemont berechten vanwege de chaotische poging om Catalonië af te scheiden in 2017. Hij stond toen aan het hoofd van de regioregering die daar eigenhandig een referendum over organiseerde, tegen de zin van de landelijke regering. Later volgde ook een onafhankelijkheidsverklaring. De Spaanse autoriteiten erkenden de afscheiding van Catalonië niet en arresteerden prominente separatisten.

Puigdemont kon zelf tijdig vluchten uit Spanje, maar medestanders kregen na het referendum jarenlange gevangenisstraffen opgelegd. De Spaanse regering verleende eerder dit jaar gratie aan negen separatisten. De Spaanse premier Pedro Sánchez heeft inmiddels ook de dialoog hervat met de huidige Catalaanse leider Pere Aragonès.