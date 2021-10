De Nobelprijs voor de Geneeskunde gaat dit jaar naar twee Amerikanen, die onderzoek hebben gedaan naar zintuigen in het menselijk lichaam. De laureaten zijn David Julius en Ardem Patapoutian.

Julius en Patapoutian ontdekten de receptoren waarmee ons lichaam temperatuur en aanrakingen voelt. Die receptoren sturen signalen naar de hersenen, waarmee wij herkennen of het warm of koud is, en wat we precies aanraken.