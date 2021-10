Huishoudens eurozone spaarden minder hard in tweede kwartaal

Huishoudens in de eurozone zijn in het tweede kwartaal van dit jaar wat minder hard gaan sparen door het opheffen van de lockdowns tegen het coronavirus. Dat blijkt uit cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat.

Volgens Eurostat daalde de zogenoemde spaarquote, het deel van het netto-inkomen dat op de spaarrekening wordt gezet, naar 19 procent van 21,5 procent in het eerste kwartaal. In het tweede kwartaal van 2020 werd het hoogste niveau ooit gemeten met ruim 25 procent. In de voorgaande jaren bewoog die graadmeter rond de 12 procent.

Door het opheffen van de lockdowns gingen mensen meer geld uitgeven aan bijvoorbeeld reizen en horeca. Eerder werd juist meer gespaard omdat huishoudens onzeker waren over de pandemie en er minder mogelijkheden waren om geld uit te geven.