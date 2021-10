Oxfam eist actie tegen ‘duistere parallelle wereld van kapitaal’

De Pandora Papers vormen een enorm dossier van documenten en behoren tot de grootste lekken van financiële documenten ooit. Ze werpen licht op verborgen rijkdommen en op geheime transacties van wereldleiders, politici en miljardairs.

Dat is waar het gebrek aan ‘ziekenhuizen, leraren, brandweermensen en andere ambtenaren door wordt veroorzaakt’, stelt Oxfam. De belastingparadijzen berokkenen belastingdiensten in heel de wereld jaarlijks bijna 370 miljard euro schade. De ‘gewone belastingbetalers’ betalen volgens Oxfam ondertussen de rekening en vooral armere landen worden naar verhouding erg zwaar getroffen door de belastingontduiking via de belastingparadijzen, aldus Oxfam.

Einde aan bankgeheim

Die ‘paradijzen’ zijn gebieden of landen waar op bepaalde zaken geen of relatief weinig belasting moet worden afgedragen. Afhankelijk van het soort kapitaal zijn er veel verschillende belastingparadijzen waartoe op bepaalde aspecten ook ons land wordt gerekend, net als bijvoorbeeld Britse eilanden in het Caribisch gebied en in het Kanaal, Zwitserland, Luxemburg, de VAE en de VS.

Oxfam eist een einde aan het bankgeheim waar individuen en ondernemingen van profiteren en de openbare registratie van ‘alle echte eigenaren van onroerend goed, van bankrekeningen, van trusts, van de lege vennootschappen en van activa’. De organisatie wil ook een wereldwijd minimumtarief van 25 procent belasting op bedrijfswinst. Multinationals moeten bovendien openbaar maken waar ze werkzaam zijn en waar ze rekeningen hebben. Oxfam streeft ook naar een internationaal overeenkomstig systeem van belastingen op inkomen en eigendom.

De publicatie van de Pandora Papers doet onder meer denken aan die van de Panama Papers in 2015. Dat zijn een reeks uitgelekte vertrouwelijke documenten van een Panamese zakelijke dienstverlener Mossack Fonseca.