Taiwan: onze veiligheid is cruciaal voor chipleveringen

De veiligheid van Taiwan is van cruciaal belang voor de wereldwijde leveringsketen van computerchips. Dat heeft de Taiwanese minister van Economische Zaken gezegd. Taiwan is een zeer belangrijke producent van chips, maar China ziet het eiland voor de Chinese kust als een afvallige provincie. De laatste dagen hebben Chinese gevechtsvliegtuigen vaak het Taiwanese luchtruim geschonden. De Verenigde Staten hebben China al opgeroepen te stoppen met dat ‘provocerende’ gedrag.

Het Taiwanese chipconcern TSMC behoort tot de grootste chipproducenten ter wereld. Bij een oplaaiend conflict tussen China en Taiwan kan de levering van chips worden verstoord. ‘Taiwan heeft gezorgd voor een sterk ecosysteem voor de productie van chips’, aldus minister Wang Mei-hua. ‘De wereldwijde gemeenschap moet de veiligheid van Taiwan meer serieus nemen zodat we door kunnen gaan met onze diensten en een goede partner voor iedereen kunnen blijven.’

TSMC is onder meer een belangrijke klant van de Nederlandse chipmachinemaker ASML. Wang vindt niet dat bedrijven in de wereld te afhankelijk zijn van Taiwanese chips. Ze stelt dat haar land gewoon een erg efficiënte producent is, waardoor veel klanten naar Taiwan komen. ‘De chipsector is een belangrijke steunpilaar van onze economie en veiligheid’, aldus Wang.