Britse militairen bezorgen brandstof bij benzinestations

Het Britse leger is begonnen met het afleveren van brandstof bij pompstations. De autoriteiten hebben een beroep gedaan op de strijdkrachten omdat een tekort aan bestuurders van tankwagens heeft geleid tot bevoorradingsproblemen. Sky News bericht maandag dat zo’n tweehonderd militairen worden ingezet in het kader van ‘Operation Escalin’.

Veel deelnemende soldaten hebben volgens de nieuwszender getraind bij het logistieke bedrijf Hoyer in Essex. De meeste van die militairen worden nu ingezet in Londen en in het zuidoosten van Engeland, waar de problemen het grootst zijn. In die gebieden zat volgens brancheorganisatie Petrol Retailers Association (PRA) op zondag 22 procent van de pompstations zonder brandstof. Landelijk was bij 17 procent van de benzinestations geen brandstof te krijgen.

De PRA is blij met de inzet van het leger, maar verwacht dat de impact van de operatie beperkt zal zijn. Sky News bericht dat naar schatting zo’n 100.000 extra bestuurders van zware bedrijfswagens nodig zijn in het Verenigd Koninkrijk. Critici vinden dat de regering eerder had moeten ingrijpen. Toen berichten over brandstoftekorten begonnen te circuleren, sloegen sommige Britten aan het hamsteren. Dat maakte de problemen nog groter.

De tekorten aan chauffeurs worden mede veroorzaakt door de coronapandemie en de brexit. Veel bestuurders uit EU-lidstaten zijn teruggekeerd naar hun thuisland. Doordat het Verenigd Koninkrijk geen lid meer is van de Europese Unie, is het lastiger geworden om arbeidskrachten uit andere Europese landen te halen. Ook konden door de pandemie veel minder mensen hun opleiding tot bestuurder van zware voertuigen afronden dan voorheen.