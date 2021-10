VluchtelingenWerk roept op om meer Afghanen te evacueren

Nederland moet ‘alles op alles zetten’ om Afghanen die voor Nederland hebben gewerkt en nog in Afghanistan wonen te evacueren. Dat is de oproep van VluchtelingenWerk Nederland, in een petitie die 40.000 keer is ondertekend. VluchtelingenWerk biedt de petitie dinsdag aan aan de Tweede Kamer. Onder meer Amnesty International en de Afghaans-Nederlandse stichting KEIHAN ondersteunen het initiatief.

Stichting VluchtelingenWerk meldt dat er nog veel Afghanen in angst leven voor de Taliban, de radicaalislamitische organisatie die eerder dit jaar de macht overnam in Afghanistan. Sinds die machtsovername in augustus heeft Nederland staatsburgers opgehaald uit het land, maar ook lokale inwoners die het Nederlandse leger hebben geholpen.

De stichtingen achter de petitie roepen op om nog meer mensen op te halen, omdat Nederland lang niet iedereen die gevaar loopt heeft geëvacueerd. De ondertekenaars willen ook dat de asielprocedure in Nederland wordt verbeterd, omdat het momenteel te lang zou duren totdat Afghaanse asielzoekers zekerheid krijgen of ze mogen blijven of niet.

In de petitie wordt Nederland ook opgeroepen om de vluchtelingenopvang in Pakistan en Iran, buurlanden van Afghanistan, te ondersteunen.