14 miljoen naar handhaving van lachgasverbod

Om toe te zien op het verbod op lachgas, wordt 14 miljoen euro extra gestoken in handhaving door de politie. Dat meldt demissionair justitieminister Ferd Grapperhaus in een brief aan de Tweede Kamer. Het bedrag maakt deel uit van het half miljard dat op Prinsjesdag is toegezegd om ondermijnende criminaliteit beter te bestrijden.