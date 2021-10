Arjen Lubach en Merol in Vlaamse versie De slimste mens

Voor Lubach en Merol, de artiestennaam van Merel Baldé, is de spelquiz bekend terrein. De twee deden allebei al een keer mee aan De slimste mens in Nederland, dat gepresenteerd wordt door Philip Freriks. Lubach won de finale toen hij meedeed in 2012. In totaal doen 34 kandidaten mee aan de spelshow. Onder meer viroloog Steven Van Gucht, ex-wielrenner Eddy Planckaert, acteur Tom Vermeir en actrice Anne-Laure Vandeputte zitten erbij.

Het negentiende seizoen van De Slimste Mens Ter Wereld is vanaf maandag 18 oktober te zien op Play4. De presentatie ligt in handen van Erik van Looy, die sinds 2004 het gezicht is van het programma.