Weer stijging van schade door beleggingsfraude

Beleggingsfraude heeft in de eerste negen maanden van dit jaar voor een schadebedrag van meer dan 13 miljoen euro gezorgd, zegt de Fraudehelpdesk. Het gaat om zowel mensen die op een advertentie ingingen als gedupeerden die per mail of telefoon met verschillende producten werden benaderd.

Voor heel 2021 voorziet de organisatie een stijging van beleggingsfraude van ruim 30 procent ten opzichte van 2020. Toen werd er voor 13,2 miljoen euro aan schade gemeld.

Er zijn steeds vaker frauduleuze aanbiedingen in cryptomunten en valuta, zegt de Fraudehelpdesk. Er wordt ook gefraudeerd met onder meer risicovolle ‘hefboomproducten’, zogeheten CFD’s. Daarbij wordt gespeculeerd op de stijging of daling van een valuta- of aandelenkoers.

AFM

De Fraudehelpdesk denkt dat de totale schade aan beleggingsfraude voor 2021 op ruim 18 miljoen euro zal uitkomen, met bijna 500 slachtoffers, zegt een woordvoerster. Daarmee zou de schade door beleggingsfraude in een paar jaar tijd bijna zijn verdrievoudigd. In 2018 was het schadebedrag zo’n 5,8 miljoen euro, met 168 slachtoffers.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) stelde onlangs ook al een toename in het aantal meldingen over dubieuze beleggingsproducten te zien. Daarom starten de AFM en de Fraudehelpdesk een campagne met tips en waarschuwingen voor verstandig beleggen. Onder meer Jort Kelder en Marco Borsato werken via video’s, waarin ze mensen waarschuwen voor nepadvertenties met hun naam en portret, mee. Dit soort nepadvertenties duikt geregeld op.

De twee organisaties waarschuwen andermaal voor beleggen als alternatief voor sparen. ‘Ook mensen met weinig beleggingservaring zoeken mogelijkheden om het spaargeld of de pensioenuitkering te vermeerderen. Maar niet alle aanbieders van beleggingsproducten zijn even betrouwbaar.’ Gedupeerden zijn vaak veel geld kwijt, zeggen ze.