Perikelen rond inflatie en Evergrande houden beurzen in greep

De beurshandel op het Damrak blijft maandag waarschijnlijk in de greep van de perikelen rond de inflatie en het noodlijdende Chinese vastgoedconcern Evergrande. Op het gebied van de inflatie staan beleggers voor de vraag of de sterke prijsstijgingen een tijdelijk fenomeen zijn, of dat de centrale banken sneller de coronasteun moeten afbouwen om de inflatie te beteugelen.

De aandacht gaat dan ook vooral uit naar het Amerikaanse banenrapport, dat op vrijdag verschijnt. Een sterke banengroei zou de Federal Reserve meer ruimte geven om de steunmaatregelen terug te draaien.

In Hongkong werd de handel in de aandelen Evergrande en Evergrande Properties Services stilgelegd. Volgens de Chinese staatskrant Global Times staat Evergrande op het punt om iets meer dan de helft van zijn belang in zijn vastgoeddivisie te verkopen aan het eveneens Chinese Hopson Development. De deal zou het financieel geplaagde Evergrande omgerekend 4,3 miljard euro opleveren.

Galapagos

De AEX-index op Beursplein 5 lijkt op basis van de openingsindicatoren licht lager te beginnen aan de eerste volle week van oktober. Ook elders in Europa zullen de beursgraadmeters naar verwachting met kleine koersuitslagen openen. In Tokio eindigde de Nikkei maandag 1,1 procent in de min en de Hang Seng-index in Hongkong zakte tussentijds dik 2 procent. In Shanghai was de beurs nog gesloten vanwege de zogeheten Gouden Week, ter ere van de stichting van de Volksrepubliek China.

Op het Damrak liet Galapagos weten de werving van patiënten voor zijn onderzoek met het middel filgotinib bij patiënten met de ziekte van Crohn te hebben afgerond. In overleg met samenwerkingspartner Gilead zal Galapagos de operationele en financiële verantwoordelijkheid op zich nemen voor de studie. Gilead betaalt een bedrag van 15 miljoen dollar aan Galapagos als vergoeding voor het overnemen van de verantwoordelijkheid.

Oliemarkt

Aedifica kondigde een strategische samenwerking aan met Dunavast-Sonneborgh om samen in Nederland zorgvastgoed te ontwikkelen. De partijen hebben de ambitie om een portefeuille van ongeveer 100 miljoen euro te realiseren.

Op de oliemarkt wordt uitgekeken naar de bijeenkomst van oliekartel OPEC en zijn bondgenoten. Mogelijk gaan de olieproducerende landen de olieproductie verder opschroeven. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,4 procent tot 75,60 dollar. Brentolie kostte 0,3 procent minder op 79,04 dollar per vat. De euro was 1,1599 dollar waard, tegen 1,1602 dollar op vrijdag.