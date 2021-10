Japan heeft nieuwe premier: Fumio Kishida

De vorige premier Suga (72) lag in Japan onder vuur vanwege zijn coronabeleid. Hij besloot uiteindelijk om zich niet herkiesbaar te stellen en plaats te maken voor een partijgenoot. Kishida versloeg in de strijd om het leiderschap van zijn partij vervolgens meerdere tegenkandidaten, onder wie de populaire minister Taro Kono. Die stuurt het Japanse vaccinatieprogramma aan.

De conservatieve Liberaal-Democratische Partij van Kishida domineert momenteel het parlement. Hij kreeg in het lagerhuis bij de stemming over het premierschap 311 stemmen, tegenover 124 voor oppositieleider Yukio Edano. De Japanse omroep NHK bericht dat Kishida van plan is meteen nieuwe parlementsverkiezingen uit te schrijven. Die moeten al over enkele weken plaatsvinden.

Kishida is in het verleden onder meer minister van Buitenlandse Zaken geweest. Hij organiseerde volgens NHK in die rol het eerste bezoek van een zittende Amerikaanse president aan Hiroshima, dat tijdens de Tweede Wereldoorlog is verwoest door een Amerikaanse atoombom. Toenmalig president Barack Obama bezocht de stad in 2016.