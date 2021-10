Opvallende toename van aantal coronabesmettingen op Bonaire

De overheid neemt de situatie ‘serieus’ en heeft de geldende maatregelen tot 1 november verlengd. Dat betekent dat bij privébijeenkomsten maximaal vijftig mensen aanwezig mogen zijn. Voor evenementen geldt een maximum van honderd mensen.

De toename is opvallend omdat het aantal vaccinaties redelijk hoog is. Bijna 83 procent van de volwassen bevolking op Bonaire is minstens één keer geprikt, bijna 73 procent is volledig ingeënt. Van het aantal jongeren tussen de 12 en 17 jaar is bijna 50 procent minimaal één keer gevaccineerd.

Gezaghebber Edison Rijna zegt er rekening mee te houden dat patiënten naar ziekenhuizen buiten Bonaire moeten worden gestuurd omdat er op het eiland niet de benodigde zorg is. Hij doet een oproep aan mensen die in een risicogroep zitten, zoals mensen met suikerziekte, overgewicht of hartproblemen, ‘om geen risico te nemen en zich te laten vaccineren’.