Handel in aandelen Evergrande stilgelegd op beurs Hongkong

De handel in aandelen van China Evergrande Group en zijn onroerendgoeddivisie is maandagochtend stilgelegd op de beurs van Hongkong. Een reden voor die beslissing werd niet direct gegeven. Zij komt volgens experts echter op een moment dat het financieel geplaagde Chinese bedrijf opnieuw een deel van zijn reusachtige schuld dient terug te betalen.

Evergrande gaat gebukt onder een schuld van omgerekend 260 miljard euro. De dreiging van een faillissement van Evergrande houdt investeerders wereldwijd al geruime tijd in de ban. Al krijgen de problemen van Evergrande, waaronder het missen van een betalingsdeadline voor een obligatie twee weken geleden, nauwelijks aandacht in officiële Chinese media. Ook de regering in Beijing liet zich publiekelijk maar weinig uit over de situatie.

De handel in aandelen van de autoproductietak van de China Evergrande Group ging maandagochtend wel gewoon door op de beurs in Hongkong.