Facebook: wij droegen niet bij aan bestorming Capitool

Facebook verwacht dat de voormalige medewerker gaat beweren dat Facebook na de Amerikaanse presidentsverkiezingen van november te snel maatregelen heeft versoepeld om beïnvloeding van stemmers te voorkomen. Maar Clegg voerde aan dat Facebook vorig jaar miljarden nepaccounts verwijderde. Hij stelt dat een sociaal medium niet in staat is de polarisatie tussen bevolkingsgroepen die al plaatsvindt nog verder te vergroten. De verantwoordelijkheid voor de opstand van 6 januari lag ‘duidelijk bij mensen die aanzetten tot geweld en dat nog verder aanmoedigden, inclusief toenmalig president Trump’, zei Clegg.

The New York Times berichtte dit weekeinde over een memo dat de Facebook-topman onder leidinggevenden van het bedrijf verspreidde om ze voor te bereiden op de beschuldigingen van de niet met name genoemde klokkenluider. Daarin schrijft hij dat Facebook maatregelen om schadelijke inhoud te weren tot ver na de verkiezingen en ook na de bestorming van het Capitool overeind hield. ‘Als het waar is dat Facebook de voornaamste oorzaak is van polarisatie, dan zou dat erger moeten worden overal waar Facebook populair is. Maar dat is niet het geval.’