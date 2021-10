Media: Hoekstra investeerde in belastingparadijs

CDA-leider Wopke Hoekstra had zelf nog een belang in een tropische brievenbusfirma, kort voordat hij als minister van Financiën stelling nam tegen belastingparadijzen. Dat melden Trouw, Het Financieele Dagblad en onderzoeksplatform Investico. Die hadden toegang tot de Pandora Papers. Dat is een grote hoeveelheid gelekte documenten uit belastingparadijzen. De documenten, samen de Pandora Papers genoemd, zijn in het bezit van ICIJ, een internationale journalistencollectief waarbij de drie Nederlandse media zijn aangesloten.

Volgens de onderzoekers had Hoekstra jarenlang een belang in een brievenbusfirma op de Britse Maagdeneilanden. De CDA-leider zou tot oktober 2017 deel hebben uitgemaakt van een besloten beleggingsclub die dit belastingparadijs in de Caribische Zee nog altijd gebruikt om te investeren in een safaribedrijf in Oost-Afrika.