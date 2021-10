Inflatiezorgen blijven waarschijnlijk bepalend op beursvloeren

De zorgen onder beleggers over de oplopende inflatie en het wankelende vastgoedconcern in China Evergrande spelen in de nieuwe beursweek waarschijnlijk opnieuw een bepalende rol. Ook gaat de aandacht naar verwachting uit naar de vergadering van oliekartel OPEC en de financiële onderhandelingen in de Amerikaanse politiek.

Veel bedrijfsresultaten staan er nog niet op het programma, maar komende dagen komt wel weer een reeks macro-economische cijfers naar buiten. Zo komt vrijdag het maandelijkse banenrapport van de Amerikaanse overheid uit. De financiële markten houden die studie doorgaans scherp in de gaten, omdat de Federal Reserve hier ook naar kijkt voor het uitstippelen van zijn monetaire beleid. In dit rapport staat ook hoe de lonen zich ontwikkelen, en dat zegt veel over de inflatie.

De hoge inflatie in veel landen houdt de beursvloeren nu al een tijdje in de greep. Daarbij gaat het er vooral om of de sterke prijsstijgingen een tijdelijk fenomeen betreffen, of dat centrale banken zouden moeten ingrijpen door bijvoorbeeld hun steunbeleid versneld af te bouwen. Dat laatste is iets wat beleggers liever niet zien gebeuren.

Olieprijzen

Wat meespeelt is dat de olieprijzen flink zijn opgelopen. Nu de wereldeconomie herstelt van de coronacrisis neemt de vraag naar olie in rap tempo toe. Maar de capaciteit van olieproducenten is achtergebleven. Vandaar dat het interessant is of de olieproducerende landen van de OPEC en bondgenoten als Rusland op hun vergadering op maandag nog tot nieuwe afspraken kunnen komen.

De perikelen rond Evergrande, de grootste projectontwikkelaar in China, zorgden afgelopen weken ook voor veel onrust. Het concern kan zijn betalingsverplichtingen op een uitstaande schuld van honderden miljarden dollars mogelijk niet nakomen. Evergrande is inmiddels begonnen met het terugbetalen van een deel van de uitstaande schuld, maar daarmee lijkt de kwestie nog niet voorbij.

Ook dreigde recent een ‘shutdown’ van de Amerikaanse overheid. Een noodwet kon dat ternauwernood voorkomen, maar daarmee is de gevreesde sluiting van overheidsdiensten slechts tijdelijk afgewend. Daarnaast moeten Republikeinen en Democraten het ook nog eens zien te worden over een ander terugkerend hoofdpijndossier: het verhogen van het schuldenplafond. Dat heeft betrekking op het maximale bedrag dat de Amerikaanse staat mag lenen. Als dat niet omhooggaat, komt de overheid naar verwachting op 18 oktober zonder geld te zitten.