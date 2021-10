Oud-leider Catalonië op Sardinië voor uitleveringszitting

De voormalige leider van Catalonië Carles Puigdemont is zondag op Sardinië gearriveerd, een dag voor een zitting over zijn uitlevering aan Spanje. Vrijdag had Puigdemont het Hof van Justitie van de Europese Unie nog om onschendbaarheid verzocht, opdat hij niet kan worden overgeleverd aan Spanje. Daardoor was het onzeker geworden of hij wel op Sardinië zou verschijnen.

De 58-jarige Puigdemont werd vorige maand op Sardinië opgepakt vanwege een Spaans arrestatiebevel, toen hij op het eiland was om een kunsttentoonstelling te bezoeken. In juli werd zijn immuniteit als lid van het Europees Parlement voorlopig ingetrokken in afwachting van een uitspraak over de geldigheid van de onschendbaarheid door het EU-hof. Het hof zei toen dat het arrestatiebevel tot die uitspraak niet geldig is.

Sinds afgelopen maandag bevond Puigdemont zich weer in België, waar hij al sinds 2017 verblijft om uit handen te blijven van justitie in Spanje. Puigdemont wordt in Spanje gezocht vanwege het eenzijdig uitroepen van de Catalaanse onafhankelijkheid in 2017. Hij was op dat moment de president van de Spaanse regio Catalonië. In een referendum, dat niet door Spanje was goedgekeurd, stemde een meerderheid van de Catalanen voor onafhankelijkheid.

Omdat het EU-hof zich nog niet over Puigdemonts laatste verzoek om immuniteit heeft uitgesproken, kan de maandag op Sardinië beginnende rechtszaak in theorie tot zijn uitlevering aan Spanje leiden.