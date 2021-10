Britse premier wil ondanks tekorten niet terugvallen op migratie

De premier toonde bij de BBC begrip voor de onvrede over de lange rijen bij benzinestations. Er zijn bevoorradingsproblemen ontstaan door een gebrek aan vrachtwagenchauffeurs. Dat probleem speelt volgens Johnson ook in andere landen. ‘Zelfs in China is sprake van een tekort aan vrachtwagenchauffeurs.’ Hij benadrukte dat benzinetekorten inmiddels vooral worden veroorzaakt door toegenomen vraag.

Britse bedrijven morren al langer dat het door het vertrek uit de EU lastiger is geworden om voldoende arbeidskrachten te vinden. Johnson ziet het naar eigen zeggen niet als een uitweg om op grote schaal personeel uit het buitenland te halen. De premier zei dat hij geen problemen wil oplossen door ‘aan de grote hendel te trekken met het opschrift ‘ongecontroleerde immigratie’’. Zijn regering heeft wel tijdelijke visa afgegeven voor duizenden chauffeurs, maar dat heeft hij een voorbeeld genoemd van ‘gecontroleerde migratie’.

Nieuw economisch model

De premier legde uit dat hij geen stap terug wil doen naar het ‘oude, mislukte model’ waarbij laagopgeleide mensen voor lage lonen komen werken. Hij zei dat Britten in 2016 en 2019 hebben gekozen voor verandering en een nieuw economisch model. In 2016 vond het brexitreferendum plaats en in 2019 waren er landelijke verkiezingen die zijn gewonnen door zijn Conservatieve Partij. Johnson legde de verantwoordelijkheid voor het oplossen van de bevoorradingsproblemen vooral neer bij het bedrijfsleven. ‘Het is uiteindelijk vooral aan hen om een oplossing te vinden’, zei hij.

De oppositie houdt Johnson zelf verantwoordelijk voor de chaos die is ontstaan door de bevoorradingsproblemen. Oppositieleider Keir Starmer van de linkse Labourpartij sprak in een opiniestuk in de populaire krant The Sun over een ‘crisis die is veroorzaakt door de incompetentie van de premier’. Topfiguren uit het bedrijfsleven zeggen volgens Starmer dat ze hun zorgen maanden geleden al hebben gedeeld met de regering. ‘Boris Johnson wist dat dit ging gebeuren. Hij was gewaarschuwd.’ Starmer riep de regering op om snel meer visa af te geven om de huidige crisis op te lossen. ‘Wij zullen alle noodmaatregelen steunen.’