In Italië is een klein privévliegtuig zondag neergestort op een leegstaand gebouw vlak buiten Milaan, melden lokale autoriteiten. Daarbij kwamen alle acht inzittenden om het leven. Enkele in de straat geparkeerde auto’s vlogen in brand, maar er zijn geen andere slachtoffers gemeld.

Het vliegtuig was vanuit Milaan op weg naar het eiland Sardinië. De oorzaak van het neerstorten van het vliegtuig is nog niet bekend.