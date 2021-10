Nederlandse benzineprijs loopt verder op

De Nederlandse benzineprijs is dit weekend nog verder opgelopen, nadat er vrijdag al voor het eerst meer dan 2 euro per liter moest worden betaald. Dat komt naar voren uit gegevens van consumentencollectief UnitedConsumers, dat dagelijks adviesprijzen bijhoudt van vijf grote oliemaatschappijen.

De gemiddelde adviesprijs voor een liter E10 (Euro95) is nu 2,012 euro. Naast de benzineprijs staan ook de prijzen voor lpg en diesel op recordhoogtes. Voor een liter lpg moet 1,032 euro worden neergeteld. Een liter diesel kost 1,667 euro.

Pomphouders kunnen wel afwijken van de adviesprijzen. Automobilisten zijn doorgaans het duurst uit bij tankstations langs de snelweg. Volgens prijsvergelijker brandstof-zoeker.nl is het bij enkele goedkope pompen in de provincie Groningen nog steeds mogelijk om E10 voor 1,72 euro per liter te tanken.

Dat de prijzen de laatste tijd hard stijgen, komt door de opgelopen olieprijs. Nu de wereldeconomie herstelt van de coronacrisis neemt de vraag naar olie in rap tempo toe. Maar de capaciteit van olieproducenten is achtergebleven. Zij kunnen nu niet goed aan de stijgende vraag voldoen. Wat ook meespeelt zijn de oplopende prijzen voor energie. Gas en kolen zijn sterk in prijs gestegen en daarmee wordt olie als goed alternatief gezien.