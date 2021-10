Duitse liberalen willen duidelijkheid over plannen CDU/CSU

De Duitse liberalen van de FDP willen dat de conservatieve zusterpartijen CDU/CSU duidelijk maken of ze echt een nieuwe regering willen leiden. FDP-topman Christian Lindner zei tegen de krant Bild dat vanuit het conservatieve kamp wordt gesuggereerd dat eerst afgewacht moet worden of het de sociaaldemocraten van de SPD lukt een coalitie te vormen.

Kanselierskandidaat Armin Laschet van CDU/CSU heeft al gezegd dat hij een regering wil vormen, hoewel zijn conservatieve blok een historische verkiezingsnederlaag heeft geleden. Andere invloedrijke christendemocraten vinden echter dat hij daar nog geen mandaat voor heeft en dat winnaar SPD eerst aan zet is.

De SPD van Olaf Scholz kreeg meer dan 25 procent van de stemmen en is daarmee de grootste partij van Duitsland. CDU/CSU bleven steken op ruim 24 procent. Zowel de sociaaldemocraten als de christendemocraten hopen een regering te vormen met dezelfde twee partijen: de liberale FDP van Lindner en de progressieve klimaatpartij De Groenen van Annalena Baerbock.

Afspraak

Die twee partijen staan ideologisch ver uit elkaar en zijn ook met elkaar in gesprek gegaan. FDP staat inhoudelijk dichter bij de conservatieven van Laschet, terwijl De Groenen qua standpunten meer gemeen hebben met de SPD. FDP overlegt zondag met zowel CDU/CSU als SPD. De sociaaldemocraten van Scholz hebben dan ook een afspraak met De Groenen op de agenda staan.

Bondskanselier Angela Merkel, die sinds 2005 aan de macht is, blijft aan totdat de partijen hebben besloten wie een regering gaan vormen. Het kan nog weken of zelfs maanden duren voordat daar duidelijkheid over is.