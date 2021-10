Reuters: onderzoek naar IMF-topvrouw wordt geïntensiveerd

De Bulgaarse wordt ervan beticht een aantal jaar geleden, toen ze nog bij de Wereldbank werkte, druk te hebben uitgeoefend om China beter te laten presteren in een ranglijst voor landen met een aantrekkelijk bedrijfsklimaat. In die periode was de Wereldbank ook bezig met een kapitaalverhoging voor de eigen organisatie, waarbij China een sleutelrol moest spelen.

De kwestie kwam enkele weken terug naar buiten. De Wereldbank besloot toen om niet meer verder te gaan met de zogeheten Doing Business-rapportages, waarin de ranglijst stond. Maar de affaire zou mogelijk ook gevolgen kunnen hebben voor Georgieva’s huidige positie als hoofd van het IMF. De interviews in de komende dagen zijn waarschijnlijk van cruciaal belang. Tot nu toe hebben invloedrijke landen binnen het fonds, waaronder de Verenigde Staten, nog niet publiekelijk hun conclusies getrokken met betrekking tot haar aanblijven.

Zelf heeft Georgieva de beschuldigingen tegengesproken. Daarbij zei ze het fundamenteel oneens te zijn met de bevindingen die komen uit een onderzoek dat de Wereldbank had laten doen naar de zaak. Ook verklaarde ze de kwestie al eens besproken te hebben met de top van het IMF. Ze zou intern hebben gezegd dat ze personeel van de Wereldbank destijds alleen maar heeft gevraagd om bepaalde gegevens dubbel of drievoudig te checken, kwam op basis van bronnen naar buiten. Ze zou nooit op het verdraaien van feiten hebben aangedrongen.