Iran wil dat VS miljarden teruggeven voor hervatting atoomoverleg

Iran verlangt van de VS dat die ten minste 8,6 miljard euro (10 miljard dollar) aan bevroren Iraanse fondsen vrijgeven als ze willen dat Teheran de nucleaire besprekingen hervat. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Hossein Amirabdollahian zondag in een interview met de staatstelevisie.

Volgens Amirabdollahian had de Amerikaanse regering rond de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, vorige maand in New York, via ‘verschillende kanalen’ contact met zijn team gezocht over het hervatten van de onderhandelingen. Die liepen in juni vast toen de geestelijke Ebrahim Raisi tot president werd gekozen. Bij die gelegenheid in New York zou Iran zijn standpunt over de bevroren miljarden met de VS hebben gedeeld. Raisi staat vijandiger tegenover het Westen dan zijn voorganger Hassan Rohani.

In 2015 sprak Iran met China, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Rusland, de Verenigde Staten en de Europese Unie af dat het land zijn nucleaire programma aan banden zou leggen in ruil voor intrekking van economische sancties. Maar in 2018 stapte toenmalig president van de VS Donald Trump uit het akkoord en verscherpte hij de sancties tegen Iran.

Nieuwe gesprekken

Sinds het aantreden begin 2021 van Joe Biden doen de VS pogingen om het atoomakkoord van 2015 nieuw leven in te blazen. De Iraanse eis vormt mogelijk een complicatie bij die inspanningen, hoewel het nog onduidelijk is of het een harde voorwaarde is om de gesprekken opnieuw te starten.

‘Als het meneer Biden ernst is, zeg hem dan dat hij een serieus signaal moet afgeven’, heeft Amirabdollahian naar eigen zeggen verklaard. ‘En een serieus signaal is minstens 10 miljard dollar van ons bevroren geld vrijgeven.’

Sancties

Een andere mogelijke complicatie is dat als het al tot onderhandelingen komt, deze volgens Amirabdollahian gevoerd zullen worden door Ali Bagheri Kani. Die ultraconservatieve criticus van het nucleaire akkoord is vorige maand benoemd tot plaatsvervangend minister van Buitenlandse Zaken.

De VS hebben nog niet officieel gereageerd op de uitlatingen van Amirabdollahian, laat staan dat ze de bewuste fondsen hebben vrijgegeven. In de tussentijd blijven de sancties tegen Iran van kracht en blijft zijn ruwe olie van de markt. Als gevolg van die sancties zijn miljarden dollars aan Iraanse olie-inkomsten bevroren op rekeningen in het buitenland, de meeste in Zuid-Korea.