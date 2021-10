Azerbeidzjan wil meer gas aan Europa verkopen

Als nieuwe gesprekken nu beginnen, zou Azerbeidzjan volgens het staatshoofd de gasexport komende winter al kunnen verhogen. Aliyev voegde eraan toe dat aardgas uit zijn land een goedkopere oplossing is voor mogelijke tekorten, dan extra gas inkopen uit andere landen.

De gasprijzen in Europa zijn de laatste tijd hard gestegen. Dat werd in de hand gewerkt door de afgelopen relatief koude winter, waardoor de voorraden zijn geslonken. Daarnaast is de vraag vanuit Azië hoog doordat de industrie een inhaalslag maakt nu het economisch herstel van de coronacrisis is begonnen. Hierdoor bestaat de vrees dat er komende winter een gastekort zou kunnen ontstaan. Nu moeten sommige energiebedrijven voor hun centrales al naar kolen overstappen om te zorgen voor genoeg stroom.

Azerbeidzjan staat al decennia bekend om zijn olie- en gasreserves. Tijdens de Tweede Wereldoorlog kwamen de Duitsers zelfs met plannen om het land, dat toen nog onderdeel was van de Sovjet-Unie, te veroveren en zo de olievelden rond Bakoe in handen te krijgen. Maar zover is het nooit gekomen. Het land aan de Kaspische Zee levert de laatste tijd al gas aan een aantal landen in de Europese Unie, onder meer aan Italië en Griekenland.