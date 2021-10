President Oekraïne wil opgepakte Saakasjvili terug

De president van Oekraïne heeft aangekondigd dat hij zich gaat inzetten om de opgepakte politicus Micheil Saakasjvili terug te halen. Saakasjvili, die onder meer in Nederland heeft gewoond, is aangehouden nadat hij naar Georgië was gereisd om ‘het land te redden’.

De Oekraïense president Volodimir Zelenski zei dat het terughalen van landgenoten uit het buitenland bij zijn functie hoort. ‘Meneer Saakasjvili is ook een Oekraïens burger, dus dat geldt ook voor hem.’ Zelenski zei dat het ministerie van Buitenlandse Zaken en de ambassade in Georgië zich gaan bezighouden met de kwestie.

Saakasjvili was jarenlang president van Georgië, maar vertrok in 2013 toen daar een rivaal aan de macht kwam. Hij dook later onder meer op in Nederland, het thuisland van zijn echtgenote. De prowesterse Saakasjvili heeft de afgelopen jaren topfuncties bekleed in Oekraïne en heeft ook een Oekraïens paspoort.

Verkiezingen

De voormalige president was in Georgië in 2018 bij verstek veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf voor machtsmisbruik. Hij noemt die beschuldigingen politiek gemotiveerd. De Georgische regering had aangekondigd Saakasjvili bij terugkeer onmiddellijk te laten arresteren. Toch dook hij afgelopen week op in het land in aanloop naar de lokale verkiezingen van zaterdag.

Die verkiezingen lijken te zijn gewonnen door regeringspartij Georgische Droom. Die kreeg volgens voorlopige uitslagen ongeveer 47 procent van de stemmen, tegenover zo’n 30 procent voor de Verenigde Nationale Beweging van Saakasjvili. Georgische Droom stelde in een verklaring dat de verkiezing voldeed aan de ‘hoogste democratische normen’.

Oppositie

De oppositie denkt daar anders over. ‘De uitslagen zijn vervalst. We hebben gezien dat kiezers zijn geïntimideerd en omgekocht’, zei een bestuurder van de Verenigde Nationale Beweging tegen persbureau AFP. ‘En de geloofwaardigheid van de verkiezingen was al ondermijnd door het feit dat de leider van de oppositie eerst in ballingschap moest gaan en daarna is gearresteerd.’

De Georgische oppositie klaagde na de parlementsverkiezingen van vorig jaar ook al over misstanden. Dat leidde tot een politieke crisis en bemiddeling door de EU. Georgische Droom had toegezegd nieuwe landelijke verkiezingen uit te schrijven als het bij de lokale verkiezingen minder dan 43 procent van de stemmen zou krijgen, maar heeft die belofte later weer ingetrokken.