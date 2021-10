Bemanning marineschip niet van boord in Dublin door coronarisico

De bemanning van marineschip Zr.Ms. Rotterdam mag niet van boord in de haven van de Ierse hoofdstad Dublin, omdat er mogelijk Covid-besmettingen aan boord zijn. Dat meldt het ministerie van Defensie zondagochtend. Meerdere opvarenden hadden de afgelopen drie weken last van coronaklachten, die varieerden van neusverkoudheid en hoesten tot hoofdpijn.

De klachten duurden bij veel bemanningsleden niet veel langer dan 24 tot 48 uur. Toch is er voor gekozen de opvarenden afgelopen drie weken niet te testen tijdens de zeereis. ‘In Nederland is het advies; blijf thuis en test bij klachten. Het testen is bedoeld om de rest van de samenleving te beschermen. Op zee aan boord is iedereen ‘thuis’. Dan is ‘niet testen’ een logische keuze, er is namelijk geen risico de samenleving te besmetten’, aldus commandeur Ad van de Sande. Ook werden mensen met milde klachten niet getest vanwege de hoge vaccinatiegraad van 89 procent aan boord, waarbij de kans dat iemand ernstig ziek wordt en naar het ziekenhuis moet klein is.

Toen het schip aanmeerde in Dublin werd wel gekeken naar de mogelijkheid om te testen. Toch is besloten de bemanning niet aan wal te laten gaan. ‘In dit geval waren er teveel mensen aan boord met milde klachten’, zegt Van de Sande. ‘Ook bleken bij de eerder van boord vertrokken mariniers meerdere mensen positief getest te zijn. De kans dat er toch een Covid-patiënt tussendoor glipt en de wal op gaat is daarmee te groot. Daarom mag er nu niet gepassagierd worden.’

Zware beslissing

De eerder van boord vertrokken opvarenden zijn de mariniers van de 1st Marine Combat Group, die vrijdag werden afgezet bij de Britse kust voor een een oefening op het land. Uit de eerste (snel- en medische antigeen-) test bleken meerdere mariniers positief. Zij moeten nog een tweede PCR-test doen. De positief geteste mariniers zijn tien dagen in isolatie gegaan, waarna ze weer zullen meedoen aan de oefening.

De commandeur noemt het een ‘zware beslissing’ om de bemanning van Zr.Ms. Rotterdam niet van boord te laten gaan. ‘Zeker als je weet dat een havenbezoek erg belangrijk is voor het moreel aan boord. Na enkele lange weken op zee is het belangrijk dat de bemanning even stoom kan afblazen.’ De bemanning van de Zr.Ms. Karel Doorman mag waarschijnlijk wel van boord in Cork, omdat er nagenoeg geen bemanningsleden met klachten zijn op dit schip.