Franse media: oud-minister Bernard Tapie overleden

De Franse oud-minister en zakenmagnaat Bernard Tapie is op 78-jarige leeftijd overleden. Zijn gezondheid verslechterde de afgelopen maanden, bericht nieuwszender BFMTV. Tapie leed volgens de zender al jaren aan maagkanker.

Tapie was in het verleden onder meer voorzitter van voetbalclub Olympique de Marseille en minister voor Stadszaken. Hij was eerder dit jaar nog overvallen in zijn eigen woning. Franse media schreven toen dat Tapie en zijn vrouw waren vastgebonden en mishandeld.