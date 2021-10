Taliban vieren machtsovername met manifestatie bij Kabul

De menigte luisterde in een groot veld ten noorden van de stad naar toespraken van prominente Talibanleden. Die lieten zich flankeren door zwaarbewapende strijders. Er was ook een parade waarbij Talibanleden met vlaggen en wapens, waaronder ook raketwerpers, langs de mensenmassa marcheerden.

Het publiek was met voertuigen naar het veld gereden. Toeschouwers hadden zelfgemaakte posters meegenomen en scandeerden pro-Taliban leuzen. Er klonk muziek toen de eerste mensen arriveerden. ‘Amerika is verslagen. Onmogelijk, onmogelijk. Maar toch mogelijk’, luidde de tekst van een van de liedjes.

Tegenstanders

Tegenstanders van de Taliban laten zich ondertussen steeds minder vaak op straat zien. De moslimfundamentalisten hebben na hun machtsovername hard opgetreden tegen demonstranten. Ze hebben inmiddels ook aangegeven dat alleen geprotesteerd mag worden als de autoriteiten daar vooraf toestemming voor hebben gegeven.

Een handjevol vrouwen waagde zich afgelopen week nog op straat om te eisen dat meisjes weer naar de middelbare school mogen. Ze toonden in Kabul een spandoek met de tekst: ‘Breek onze pennen niet. Steek onze boeken niet in brand. Sluit onze scholen niet.’ Talibanstrijders pakten dat spandoek af en er werd in de lucht geschoten. Een buitenlandse journalist kreeg een klap met een geweer.