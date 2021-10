Italianen naar de stembus voor lokale verkiezingen

Kiezers kunnen zondag stemmen tussen 07.00 en 23.00 uur en maandag van 07.00 tot 15.00 uur in bijna 1200 gemeenten, waaronder ook Rome. Daar moet burgemeester Virginia Raggi van anti-establishmentpartij Vijfsterrenbeweging (M5S) volgens peilingen vrezen voor haar baan. Ook in grote steden als Milaan, Napels en Turijn kan worden gestemd.

De uitkomst van de lokale verkiezingen kan gevolgen hebben voor de machtsverhoudingen op rechts. De Lega van oud-minister Salvini en de Fratelli d’Italia (’Broeders van Italië’) van Giorgia Meloni waren in recente peilingen verwikkeld in een nek-aan-nekrace. De Lega geeft in het parlement steun aan Draghi, terwijl Fratelli d’Italia oppositie voert.

Een duidelijke overwinning van Meloni bij lokale verkiezingen zou gezien kunnen worden als een afstraffing van de landelijke regering. Die voert een strenger coronabeleid dan veel andere Europese landen. Zo moeten werknemers vanaf medio oktober een coronapas hebben waarmee ze kunnen aantonen dat ze zijn gevaccineerd of recent hersteld van het virus. Italianen kunnen zich als alternatief ook laten testen, maar daar moeten ze wel zelf voor betalen.