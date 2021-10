Uitgaanspubliek maakt veelvuldig gebruik van polsbandjes

Het uitgaanspubliek in een aantal steden heeft zaterdagavond veelvuldig gebruik gemaakt van polsbandjes om toegang te krijgen tot restaurants en cafés. Dat laten horecaondernemers in Breda en Zwolle en de organisatie van Leidens Ontzet weten. In de drie steden hebben zich volgens hen geen problemen met de CoronaCheck-app voorgedaan.

Volgens een woordvoerder van het Leidens Ontzet is het rustig in de binnenstad, maar wordt het festivalterrein drukbezocht. ‘Er zijn veel polsbandjes opgehaald, dus we hebben de indruk dat er veel gebruik van wordt gemaakt.’ Ook in Zwolle vinden de bandjes gretig aftrek, laat Dennis Kaatsman van Koninklijke Horeca Nederland en studentenkroeg Het Vliegende Paard weten. ‘Het was vanavond erg druk bij ons in de uitgaansstraat en we hebben veel mensen mogen ontvangen die van het polsbandje gebruik hebben gemaakt.

Bezoekers krijgen een bandje nadat ze hun coronatoegangsbewijs hebben laten zien. Het is de bedoeling dat de polsbandjes het voor eigenaren van horecagelegenheden gemakkelijker maken om te controleren wie naar binnen mogen, zodat er geen lange rijen bij de deuren ontstaan. Wie geen polsbandje heeft, kan gewoon naar binnen na het tonen van de QR-code in de CoronaCheck-app. Volgens horecabaas Laurens Meyer verloopt alles soepel in Breda. ‘Ongeveer de helft van het uitgaanspubliek in Breda heeft een polsbandje en dat voorkomt te lang wachten voor de deur. Wat zeker prettig is met dit weer!’

Een week geleden waren er problemen met de CoronaCheck-app door zogenoemde DdoS-aanvallen, waarbij mensen, doorgaans cybercriminelen, websites plat proberen te gooien door ze te overvoeren met internetverkeer. Ook raakte de server overbelast omdat mensen massaal gebruikmaakten van de app om een QR-code aan te maken. Maar die problemen hebben zich zaterdag niet voorgedaan, zeggen de drie woordvoerders.

Ook in andere steden, zoals Leeuwarden, Hoorn, Rotterdam, Roosendaal en Alkmaar, worden polsbandjes gebruikt.