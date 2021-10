Geiten omgekomen door brand in geitenboerderij in Kollum

Een aantal geiten is om het leven gekomen door een grote brand in een geitenboerderij in de Friese plaats Kollum. Volgens de brandweer Friesland is de brand beperkt gebleven tot een deel van één stal en heeft de brandweer weten te voorkomen dat het vuur oversloeg naar omliggende stallen. ‘Een aantal geiten, niet meer dan tien, is overleden’, zegt een woordvoerder. Wel moest iemand worden nagekeken door ambulancepersoneel omdat deze rook had ingeademd.

Op de boerderij waren ongeveer 500 geiten. De brand is inmiddels onder controle, de brandweer is nog wel bezig met nablussen.