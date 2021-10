Biden benadrukt belang coronavaccins na dood 700.000 Amerikanen

De Verenigde Staten hebben de grens van 700.000 coronagerelateerde sterfgevallen gepasseerd en dat herinnert het land eraan hoe belangrijk het is om een coronaprik te laten zetten, meent de Amerikaanse president Joe Biden.

Biden zegt in een reactie op ‘de pijnlijke mijlpaal’ dat Amerikanen niet ‘verdoofd moeten raken door het verdriet’. Terwijl de doden worden herdacht, toont het hoge dodental het belang van coronavaccins, aldus de president. ‘Honderdduizenden families zijn gespaard gebleven van het ondraaglijke verlies waar te veel Amerikanen ​​tijdens deze pandemie mee te maken hebben.’

De VS tellen veruit de meeste coronagerelateerde sterfgevallen ter wereld. Er worden nu elke dag enkele duizenden nieuwe gevallen gerapporteerd. Onder de doden zijn veel ongevaccineerden. ‘Laat je alsjeblieft vaccineren als je dat nog niet hebt gedaan’, aldus de president. ‘Het kan jouw leven redden en de levens van de mensen van wie je houdt.’

Ruim drie op de vier Amerikanen heeft minstens één coronaprik gehad. De vaccinatiegraad is het hoogst onder ouderen. Daar gaat het om bijna 94 procent van de mensen. De vaccinatiecampagne piekte in april, met soms meer dan vier miljoen prikken per dag, maar tegenwoordig worden op dagbasis niet meer dan een miljoen vaccindoses toegediend.