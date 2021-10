Holland Casino stelt online gokken uit naar maandag na storing

Holland Casino stelt de lancering van zijn digitale gokspellen uit tot maandagavond. Daartoe heeft het bedrijf besloten, nadat vrijdag door een storing in een centraal registratiesysteem van de Kansspelautoriteit legaal online gokken niet mogelijk was in Nederland. De dienst had de hele nacht en een deel van de ochtend nodig om de storing te verhelpen. TOTO Sport en TOTO Casino, twee nieuwe spelmerken van de Nederlandse Loterij, kwamen zaterdagmiddag na de storing wel al, als eerste, online. De online gokspellen van Holland Casino bleven plat.