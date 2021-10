Qbuzz in gesprek met Vindicat over ‘bedreigende situatie’ vrijdag

Vervoersmaatschappij Qbuzz gaat maandag in gesprek met studentenvereniging Vindicat over de ‘bedreigende situatie’ die vrijdagavond ontstond voor buschauffeurs en reizigers na een feest georganiseerd door Vindicat-leden bij het Zilvermeer in Groningen, aldus een woordvoerder. Hij verwacht dat er niet veel materiële schade zal zijn, over de immateriële schade gaan ze met de studenten in gesprek.

Na het feest bij natuurgebied Kardinge wilden veel meer studenten dan verwacht in de stadsbussen om terug te komen naar het centrum van Groningen. Precieze aantallen zijn er niet, maar volgens de Qbuzz-woordvoerder kwamen er ‘honderden tegelijk, vele malen meer dan in onze bussen zouden passen’.

De studenten checkten niet in, droegen geen mondkapjes, namen bierflesjes en sigaretten mee de bus in, haalden noodhamers los en de luchtkranen bij de in‐ en uitstapdeuren werden losgedraaid, waardoor de bus niet verder kon, vertelt de woordvoerder. Hij hoorde van buschauffeurs dat het voor hen steeds angstaanjagender werd. ‘Je voelt bedreigd, je probeert je werk goed te doen en ze doen alles wat tegen de huisregels is.’

Excuses

Vindicat heeft zaterdag contact opgenomen met het vervoersbedrijf en excuses gemaakt, zegt de Qbuzz-woordvoerder. Maandagmiddag gaan de twee partijen met elkaar om tafel om te bespreken ‘hoe en waarom dit zo is gegaan en hoe dit in toekomst voorkomen kan worden’. Qbuzz vindt het belangrijk dat het studentencorps leden aanspreekt op wat er is gebeurd. ‘Of er wel of geen aangifte wordt gedaan en waarvan dan, dat is complexer. Het gesprek voeren over de impact en dit voorkomen in de toekomst, vinden wij belangrijker.’

Op verzoek van de politie werd de dienstregeling via Kardinge vrijdagavond stopgezet, aldus de woordvoerder van Qbuzz. De achtergebleven studenten zijn daarna lopend naar het centrum van de stad gegaan. De politie liep met hen mee om problemen op de ringweg en de busbanen te voorkomen. De opgeroepen ME werd uiteindelijk niet ingezet, er is niemand aangehouden.

Vindicat heeft gezegd ‘zeer geschrokken’ te zijn van de ongeregeldheden en wil de politie waar mogelijk ondersteunen om te achterhalen wie verantwoordelijk zijn geweest voor de overlast, aldus voorzitter Sanne Veken.