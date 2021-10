TOTO-gokspellen online, Holland Casino ligt nog plat

Holland Casino moest door de storing de lancering van zijn digitale gokspellen uitstellen. De spellen moeten nu eerst weer getest worden voordat ze beschikbaar komen, liet een woordvoerder eerder weten. Hoe lang dat nog duurt, is niet bekend.

De storing in een centraal registratiesysteem van de Kansspelautoriteit duurde de hele nacht en een deel van de ochtend, meldde de dienst. Sinds vrijdagavond kon er niet online gegokt worden. Het duurde zo lang omdat uitgezocht moest worden waar het probleem precies zat, zegt een woordvoerder. ‘Er is met man en macht doorgewerkt.’

Cruks-systeem

De technische storing zat in het zogeheten Cruks-systeem, het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen. Daardoor waren online aanbieders, die sinds vrijdag legaal gokspellen mochten aanbieden, niet bereikbaar, schrijft de Kansspelautoriteit in een bericht op haar website. Gokbedrijven als Holland Casino en Nederlandse Loterij, bekend van bijvoorbeeld de Staatsloterij en Lotto, moeten klantgegevens daarnaartoe sturen om ze te registreren voor een online spel. Volgens de Kansspelautoriteit was er geen sprake van een cyberaanval.

De storing had geen gevolgen voor speelhallen en de casino’s van Holland Casino. Deze mogen maandag volgens de toezichthouder met de Cruks-controle starten. De Kansspelautoriteit heeft onlangs vergunningen verstrekt aan in totaal tien verschillende online aanbieders, waaronder Holland Casino. De bedrijven moeten strenge regels naleven om gokverslaving tegen te gaan.