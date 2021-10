Ploumen: doorgaan met oude coalitie blamage van jewelste

‘Een blamage’. Dat vindt PvdA-leider Lilianne Ploumen van het voornemen van de oude coalitiepartijen om ruim zes maanden na de verkiezingen te gaan onderhandelen over een nieuw kabinet. Volgens Ploumen is voortzetting van de oude coalitie slecht nieuws voor onder anderen de slachtoffers van de Toeslagenaffaire, Groningers met aardbevingsschade en ‘de tolken die zijn achtergelaten in Afghanistan’.

‘Het is een blamage van jewelste dat het kabinet dat hiervoor verantwoordelijk is, straks gewoon doorgaat. En de resultaten uit het verleden bieden weinig goede hoop voor de toekomst.’

Ploumen sprak zaterdag in Eindhoven op een congres van haar partij. Ze wil de komende tijd niet alleen met partijen, maar ook met maatschappelijke progressieve organisaties de handen ineenslaan, zoals de klimaatbeweging, de vakbonden en Black Lives Matter. ‘Samen kunnen we verandering afdwingen.’ Dat wil ze de komende tijd bereiken bij de begrotingsbehandelingen, waar het demissionaire kabinet op zoek zal zijn naar bredere steun dan alleen van de oude coalitie. Die heeft in de Eerste Kamer geen meerderheid.

Samenwerking GroenLinks

Op de ledenraad werd ook de nieuw gekozen voorzitter, Esther-Mirjam Sent, officieel op het schild gehesen. Vrijdag bleek dat zij ruim 52 procent van de stemmen had gekregen in een interne verkiezing, waarin zij zeven tegenstanders had.

Sent prees het feit dat de PvdA en GroenLinks in de formatie samen optrokken en alleen samen wilden aanschuiven. VVD en CDA wilden wel één linkse partij erbij, maar niet allebei. Sent zei blij te zijn dat Ploumen zich ‘niet een kabinet in liet rommelen zonder GroenLinks’.