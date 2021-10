De politie Gelderland meldt dat er twee dode mensen zijn gevonden in een woning aan de Spieghelhof in Nijmegen. Wie het zijn is nog niet bekend. Ook kan een woordvoerder nog niet zeggen of deze mensen door een misdrijf zijn overleden of door een andere oorzaak, en wie de melding bij de politie heeft gedaan. Dat moet allemaal nog uit onderzoek blijken, zegt hij.

De politie is met meerdere agenten in en bij het huis.