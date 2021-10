Nobelprijzen mogelijk in teken van strijd tegen coronavirus

Bijna twee jaar geleden dook een mysterieuze longziekte op in het zuiden van China. Meerdere mensen werden ziek en gingen dood. De ziekte werd veroorzaakt door het coronavirus, dat vervolgens de wereld rondging en het openbare leven overal stillegde. Mede dankzij vaccins gloort er dit jaar licht aan het einde van de tunnel, en dat is komende week mogelijk terug te zien bij de Nobelprijzen. De winnaars daarvan worden in de komende dagen bekendgemaakt.