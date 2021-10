KLM-baas Elbers: heropening VS wordt kantelpunt voor KLM

De heropening van de Verenigde Staten voor gevaccineerde reizigers vanuit de Europese Unie is een kantelpunt voor luchtvaartmaatschappij KLM. Daarmee kan de bezetting van de vliegmaatschappij weer op 70 tot 80 procent uitkomen, zegt topman Pieter Elbers in een interview met De Telegraaf.

Volgens Elbers heeft de door de overheid ingestelde quarantaineplicht voor Amerikanen KLM wel geld gekost en ‘voor veel verwarring gezorgd bij klanten’. In vluchten naar Azië en Zuid-Amerika zegt Elbers ook weer beweging te zien. ‘De wereld gaat weer voorzichtig open.’

Vanaf 1 november kunnen gevaccineerde Europeanen alsook Britten weer langeafstandsvluchten maken naar de Verenigde Staten. De Verenigde Staten is een van de belangrijkste markten voor de luchtvaartmaatschappij. Sinds de bekendmaking van de heropening merkte luchtvaartonderneming Air France-KLM al een aantrekkende vraag naar vluchten naar de VS, met name voor de kerstperiode.

Afreizen naar de VS is momenteel vrijwel onmogelijk voor mensen die geen Amerikaans paspoort of verblijfsvergunning hebben. Maar het strenge reisbeleid dat aan het begin van de coronapandemie werd ingevoerd, wordt door het Witte Huis versoepeld. Reizigers moeten zich na aankomst straks wel laten testen en een mondkapje dragen.