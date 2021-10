SPD-voorzitter verwacht tegen december nieuwe Duitse regering

Walter-Borjans zei dat de partijen die in aanmerking komen voor deelname aan een nieuwe regering niet tot in het oneindige verkennende gesprekken moeten blijven voeren. Wat hem betreft beginnen er in oktober formele coalitieonderhandelingen en worden die in december afgerond. ‘Niet elk detail hoeft in een regeerakkoord te worden opgenomen’, vindt Walter-Borjans.

De SPD en de christendemocratische CDU/CSU zitten nu samen in een coalitie en hebben bij de verkiezingen van zondag genoeg stemmen gekregen om samen te blijven regeren, maar beide hebben de wens uitgesproken om in een nieuwe regering met andere partijen samen te werken. Daarbij kijken ze naar de Groenen en de FDP. Die partijen praten eerst met elkaar voordat ze besluiten of ze met de SPD van Olaf Scholz of het conservatieve blok CDU/CSU van Armin Laschet willen regeren.

De SPD werd zondag met 25,7 procent van de stemmen de grootste partij van Duitsland, ten koste van de CDU/CSU. 24,1 procent van de kiezers had gestemd op de christendemocraten van Laschet en vertrekkend bondskanselier Angela Merkel. De Groenen werden met 14,8 procent de derde partij van Duitsland, gevolgd door de FDP (11,5 procent).