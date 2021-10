Plan voor belonen Zwitsers die anderen tot coronaprik overhalen

Zwitsers die vrienden, collega’s of familieleden overhalen zich te laten vaccineren tegen het coronavirus zouden daarvoor beloond moeten worden met een voucher. Dat heeft de Zwitserse minister voor Gezondheid Alain Berset voorgesteld. Hij zei dat de maatregel kan helpen de vaccinatiegraad te verhogen.

Volgens cijfers van de gezondheidsdiensten is 58,46 procent van de Zwitsers volledig gevaccineerd tegen het coronavirus. De autoriteiten vinden dat het op basis van dit percentage nog te vroeg is om een aantal coronamaatregelen op te heffen, zoals de verplichting een mondkapje te dragen in het openbaar vervoer.

Volgens het voorstel van Berset krijgen mensen die een ander overhalen zich te laten vaccineren een voucher ter waarde van 50 Zwitserse frank (46 euro). Die bon zou gebruikt kunnen worden voor bijvoorbeeld de bioscoop of een restaurant.

Een definitief besluit over het plan volgt mogelijk half oktober. Het voorstel moet eerst nog in de kantons aan de orde worden gesteld.