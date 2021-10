Vrouwen vertellen Parool over ongepast gedrag van wethouder Ivens

Niet alleen vrouwen van binnen de ambtelijke organisatie in Amsterdam maar ook daarbuiten blijken allerlei ongepast gedrag te hebben ondervonden van de in juli afgetreden wethouder Laurens Ivens (bouwen en wonen). Het Parool deed onderzoek en sprak verschillende vrouwen die in de krant anoniem hun verhaal doen.

Zo benaderde hij persoonlijk de enige vrouw in een groep van tien studenten die een klacht hadden over de veiligheid in hun wooncomplex. Hij mailde haar: ‘Anders kom ik graag eens met u een rondje door de buurt lopen’.

En een vrouw die inspreker was geweest in een raadsvergadering, vertelt dat Ivens haar daags erna via Facebook uitnodigde voor een lunch ‘met z’n tweeën’ op zijn werkkamer. Hij kwam ‘net te dichtbij zitten’ en vroeg doorlopend over haar persoonlijke leven, vertelt ze tegen Het Parool. Binnen twintig minuten was ze weg.

Op intimiteit gerichte aandacht

Volgens de krant heeft Ivens tussen 2015 en 2020 ‘met enige regelmaat persoonlijke toenadering gezocht tot vrouwen die zich tot de gemeente wendden’. Maar Het Parool sprak ook met vrouwelijke ambtenaren die met Ivens’ gedrag werden geconfronteerd. ‘Als jonge vrouw voelde je wel waar het om ging. Hij vroeg ook een paar keer of ik ‘s avonds mee een biertje ging drinken, het was op intimiteit gerichte aandacht’, zegt een van hen. Zij kreeg op een ander moment, toen ze een presentatie moest geven bij de politie, van Ivens de vraag ‘of ik dat sexy vond, mannen in uniform. Toen ben ik boos geworden en heb ik gezegd dat ik hier niet van gediend was’.

Afgelopen week verscheen een extern onderzoek naar het gedrag van Ivens. Daaruit kwam naar voren dat vrouwelijke ambtenaren die over hem klaagden, als oplossing bij hem werden weggehouden. Signalen over ongewenst gedrag bleven lange tijd liggen. Pas in juli van dit jaar stapte de wethouder op, nadat begin dit jaar vier officiële meldingen waren gedaan.

Het Parool schrijft dat er een nieuw protocol komt. Daarin staat onder meer dat de burgemeester en de gemeentesecretaris voortaan direct worden ingelicht bij klachten over ongewenst gedrag van een bestuurder.